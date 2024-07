F1 : Verstappen battu, Hamilton marque l’histoire !

Jean de Teyssière

Historique. C’est le mot qui décrit au mieux la performance de Lewis Hamilton sur le circuit de Silverstone la semaine dernière. Depuis le 5 décembre 2021, le septuple champion du monde britannique n’avait plus remporté de Grand Prix. Une éternité. Ce fut chose faite, chez lui, en Grande-Bretagne et il a pour l’occasion marqué l’histoire.

Immortel Lewis Hamilton. À 39 ans, le pilote britannique, septuple champion du monde, a remporté il y a tout juste une semaine le Grand Prix de Grande-Bretagne, devant Max Verstappen. Une victoire qui doit faire du bien à celui qui n’avait plus ressenti un tel bonheur depuis deux ans et demi.

«Je pleure encore»

Sur le circuit de Silverstone, Lewis Hamilton était apparu très ému au moment de raconter sa victoire, devant des supporters en liesse dans les tribunes : « Je pleure encore. C’est depuis 2021 que je n'avais plus gagné. Tous les jours, je me lève pour m’entraîner, me battre, programmer mon esprit à atteindre mes objectifs. C’est mon dernier Grand Prix ici à Silverstone avec cette équipe. Je les aime tellement. Tout ce qu’on a fait ensemble durant ces années, ça récompense tout le travail. Et vous, mes fans ! Je vous ai vu tour après tour. Il n’y a pas meilleure sensation que de terminer premier ici. Ne pas gagner pendant deux ans et demi ? C’était difficile. Mais l’important c’est de savoir comment vous continuer de vous battre. Il y a eu des jours ou je me sentais plus assez bon. Mais j’avais des gens formidables autour de moi comme Toto Wolff, qui n’ont cessé de m’encourager. Et bien sûr, mes supporters qui m’aident énormément. »

104ème victoire en carrière

Cette victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne est également teintée d’histoire. C’est la neuvième fois qu’il remporte cette course, record dans toute l’histoire de la Formule 1, détrônant Michael Schumacher et ses 8 victoires lors du Grand Prix de France. Par ailleurs, Lewis Hamilton a remporté sa 104ème victoire de sa carrière, augmentant son avance sur Schumacher (91) et Verstappen (61).