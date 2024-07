F1 : Le clan Schumacher annonce une signature historique pour remplacer Hamilton

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, la succession de Lewis Hamilton fait grandement parler. Et pour cause, le septuple champion du monde a annoncé qu'il rejoindrait Ferrari en 2025, et Mercedes n'a toujours pas annoncé qui le remplacerait. Selon Ralf Schumacher, il devrait s'agir de Carlos Sainz. Ce qui serait une petite révolution pour Mercedes.

En début de saison, Lewis Hamilton a annoncé qu'il rejoindrait Ferrari en 2025. Le Britannique ne sera donc plus propulsé par un moteur Mercedes pour la première fois depuis le début de sa carrière. La fin d'un lien très fort qui avait début en 2007 avec McLaren-Mercedes, avant de se poursuivre depuis 2013 avec l'écurie de la marque allemande. Une sacrée révolution dans le paddock qui pousse également Toto Wolff à s'activer pour dénicher son remplaçant. Dans cette optique, le nom de Kimi Antonelli revient avec insistance, mais d'après Ralf Schumacher, c'est bien Carlos Sainz qui serait le mieux placé.

Sainz le favori pour remplacer Hamilton ?

« Je vois Carlos Sainz comme l’option la plus probable pour être le coéquipier de George Russell en 2025 chez Mercedes. Tout le monde pensait qu’il irait chez Williams, mais cela ne semble plus être le cas. La porte est maintenant ouverte pour lui chez Alpine, mais il voit toujours une opportunité chez Mercedes, car Toto Wolff a indiqué que la situation a de nouveau changé », a confié le frère de Michael Schumacher au micro de Sky Deutschland. Et l'arrivée de Carlos Sainz serait une petite révolution.

Changement de stratégie pour Mercedes

En effet, l'actuel pilote Ferrari serait le premier espagnol de l'histoire de Mercedes qui a d'abord connu deux saisons en 1954 et 1955 avant de revenir en 2010. Mais surtout, avec un duo composé de Georges Russell et Carlos Sainz, l'équipe dirigée par Toto Wolff n'alignera aucun champion du monde sur la grille, ce qui serait une grande première. Déjà en 1954 et 1955, Juan Manuel Fangio est au volant d'une Mercedes avec laquelle il remportera d'ailleurs le titre lors de ces deux saisons, après un premier sacre glané en 1951. Par conséquent, l'équipe allemande débutait son histoire en F1 avec un champion du monde dans son baquet. Et pour son retour en 2010, Mercedes va également lancer son projet avec l'un des plus grands pilotes de l'histoire puisque Michael Schumacher revient en Formule 1 après trois saisons d'arrêt pour aider l'équipe à grandir. Et puis à partir de 2013, Lewis Hamilton va remplacer le Baron Rouge. Champion du monde en 2008, le Britannique va largement améliorer son palmarès, devenant septuple champion du monde. Autrement dit, que ce soit en 1954 et 1955 puis entre 2010 et 2024, Mercedes alignait toujours au moins un champion du monde. Et pas n'importe lesquels, puisque Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher et Lewis Hamilton sont les pilotes les plus titrés de l'histoire. Par conséquent, le duo Russell-Sainz pourrait bien mettre fin à cette série historique la saison prochaine.