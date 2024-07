F1 : Il annonce une bonne nouvelle pour Ferrari avec Hamilton !

Jean de Teyssière

Dimanche dernier, sur le circuit de Silverstone lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton marquait l’histoire en remportant sa première course depuis le 5 décembre 2021. Le pilote britannique semblait, depuis son échec en 2021 de remporter un huitième sacre mondial, trainer son spleen. Cette victoire à Silverstone relance la carrière de celui qui va rejoindre Ferrari la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour l’écurie italienne, selon l’ancien pilote David Coulthard.

Hamilton, puissance 104 ! Dimanche dernier, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton a mis fin à deux ans et demi de disette en remporter le 104ème Grand Prix de sa carrière. C’est évidemment un record dans l’histoire de la Formule 1 et cette victoire lui a fait le plus grand bien.

«Lewis a connu la période la plus difficile de sa carrière»

Le vice-champion du monde de Formule 1 en 2001, David Coulthard, a été interrogé sur la victoire de Lewis Hamilton et Mercedes à Silverstone dimanche dernier, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Lewis a connu la période la plus difficile de sa carrière. Lorsqu’il a rejoint McLaren en tant que débutant face à Fernando Alonso, il a terminé la saison avec le même nombre de points, égalant un champion du monde. Il n’a donc connu que le succès. Il n’a connu que l’éclat. Il n’a connu que la manière de décrocher des pole positions et d’être une machine à gagner. »

«Il a redécouvert sa flamme»

« La période sans victoire qu’il a traversée et le manque de performance par rapport à son coéquipier, je ne peux pas l’imaginer. C’est pourquoi cela signifie tant pour lui, et c’est ce qui confirme qu’il a encore faim. Tout le parcours de Ferrari consiste à essayer de retrouver la flamme. Eh bien, il l’a redécouverte ici », conclut-il ensuite. Ferrari peut se frotter les mains : elle va récupérer un pilote en pleine forme.