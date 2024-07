F1 : Lewis Hamilton éclipse encore Michael Schumacher !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, Lewis Hamilton a renoué avec le succès, deux ans et demi après sa dernière victoire. Et comme un symbole, le Britannique a gagné chez lui à Silverstone, battant un nouveau record, à savoir celui du nombre de victoires lors d'un même Grand Prix. Il dépasse donc Michael Schumacher et continue de faire tomber les records du Baron Rouge. En attendant un huitième titre mondial ?

Deux ans et demi après sa dernière victoire, Lewis Hamilton a renoué avec le succès dimanche à Silverstone. Au terme d'une course à rebondissements, le septuple champion du monde a décroché la 104e victoire de sa carrière devant Max Verstappen et Lando Norris. Un soulagement pour le Britannique qui n'avait pas gagné lors des deux dernières saisons, une éternité pour celui qui avait toujours gagné au moins une course par saison entre 2007 et 2021. Et dimanche, Lewis Hamilton a d'ailleurs ajouté un nouveau record à sa collection plus qu'impressionnante.

F1 : Mercedes annonce encore du lourd pour Hamilton ! https://t.co/rcVFiH3yYo pic.twitter.com/bTSZeJZKJH — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Hamilton fait tomber un nouveau record de Schumacher

En effet, Lewis Hamilton s’est imposé sur ses terres à Silverstone pour la neuvième fois de sa carrière. Il devient donc le pilote qui a le plus remporté un seul et même Grand Prix, un record qu’il détenait jusque-là avec Michael Schumacher qui s’est imposé à huit reprises sur le circuit de Magny-Cours pour le Grand Prix de France. Un record qui devrait d’ailleurs détenir encore quelques années, puisque derrière Lewis Hamilton, le premier pilote en activité est Max Verstappen qui s’est imposé à quatre reprises en Autriche, à Abou Dhabi ainsi qu’en Espagne. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau record que Lewis Hamilton subtilise à Michael Schumacher. Après le nombre de victoires (104), de poles position (104) ou encore de podium (199), le Britannique éclipse une nouvelle fois le Baron Rouge des fiches de stats de l’histoire de la F1. La prochaine étape pour que Lewis Hamilton soit seul au Panthéon de la Formule 1 sera de remporter un huitième titre mondial. Cela ne devrait pas être pour cette saison.

«Il n’y a pas meilleure sensation que de terminer premier ici»

Quoi qu’il en soit, après sa victoire à Silverstone, Lewis Hamilton avait du mal à masquer son émotion : « Je pleure encore. C’est depuis 2021 que je n'avais plus gagné. Tous les jours, je me lève pour m’entraîner, me battre, programmer mon esprit à atteindre mes objectifs. C’est mon dernier Grand Prix ici à Silverstone avec cette équipe. Je les aime tellement. Tout ce qu’on a fait ensemble durant ces années, ça récompense tout le travail. Et vous, mes fans ! Je vous ai vu tour après tour. Il n’y a pas meilleure sensation que de terminer premier ici. Ne pas gagner pendant deux ans et demi ? C’était difficile. Mais l’important c’est de savoir comment vous continuer de vous battre. Il y a eu des jours ou je me sentais plus assez bon. Mais j’avais des gens formidables autour de moi comme Toto Wolff, qui n’ont cessé de m’encourager. Et bien sûr, mes supporters qui m’aident énormément ».