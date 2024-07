F1 : Grande révélation de Ferrari sur Hamilton !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a remporté son premier Grand Prix avec Mercedes depuis plus de deux ans le week-end dernier à Silverstone, Lewis Hamilton prendra la direction de Ferrari à partir de 2025. Une annonce qui a été faite avant même le début de la saison, mais si l’on pensait que ce serait pour deux ans, le septuple champion du monde s’est en réalité engagé pour trois ans avec la Scuderia, comme l’a révélé Frédéric Vasseur.

Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a acté son départ de Mercedes, avec qui il a remporté six titres de champion du monde et qu’il avait rejoint en 2013. À 39 ans, le Britannique a décidé de se lancer un nouveau défi en prenant la direction de Ferrari, où il remplacera Carlos Sainz aux côtés de Charles Leclerc.

Vasseur révèle qu’Hamilton a signé pour trois ans avec Ferrari

« Lewis était un symbole important parce qu'il envoie un message positif au paddock pour l'avenir de l'équipe », a confié Frédéric Vasseur, dans un entretien accordé au Financial Times. Si l’on pensait qu’il avait signé pour deux ans, le directeur d’équipe de Ferrari a laissé entendre que Lewis Hamilton serait en réalité là lors des trois prochaines saisons : « Il a dû faire un choix : "Où ai-je le plus de chances de gagner le championnat du monde en 2025, 26 ou 27 ? Et il a répondu : "Ferrari". »

« Le meilleur moyen d'attirer de bons éléments »

« Pour nous, [l'arrivée d'Hamilton] est aussi le meilleur moyen d'attirer de bons éléments. Nous avons de bonnes personnes chez Ferrari, mais je veux les renforcer », a poursuivi Frédéric Vasseur, alors qu’Adrian Newey est annoncé dans le viseur de Ferrari. « La plupart des techniciens de F1 se trouvent au Royaume-Uni. Si vous passez de Mercedes à Brackley à Red Bull à Milton Keynes, vous gardez les enfants à la même école, vous gardez la même maison. Du vendredi au lundi, vous pouvez changer. En Italie, c'est une autre histoire. Il faut déplacer la famille, c'est un changement de vie. Le déménagement de Lewis va nous aider. »