F1 : Mercedes annonce encore du lourd pour Hamilton !

Pierrick Levallet

Après deux ans et demi d'attente, Lewis Hamilton a enfin raflé une victoire ! Le septuple champion du monde s'est imposé ce dimanche à domicile lors du Grand Prix de Silverstone. Le pilote de 39 ans a réussi à prendre le dessus sur Max Verstappen. Mercedes a d'ailleurs fait savoir que cela pourrait n'être que le début, puisque d'autres évolutions seraient à venir sur la voiture du Britannique.

Lewis Hamilton a enfin remporté un Grand Prix ! Depuis qu’il a laissé le titre lui échapper en 2021 au profit de Max Verstappen, le Britannique a traversé un très long tunnel. Mais ce dimanche, le septuple champion du monde a retrouvé le chemin du succès. Le pilote de 39 ans s’est imposé à domicile lors du Grand Prix de Silverstone. Lewis Hamilton a enfin réussi à prendre le dessus sur Max Verstappen pour mettre fin à deux ans et demi de disette. Mercedes planifierait d’ailleurs d’autres évolutions pour sa voiture.

F1 : Hamilton domine Verstappen, c’est historique ! https://t.co/2q80Waskt6 pic.twitter.com/gLYPMUJGGF — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

«Nous avons une victoire honnête»

« Il y a plus à venir en termes de performance, nous apportons des évolutions à Budapest et à Spa. Il ne faut pas s'emballer, nous avons eu une victoire la semaine dernière en bénéficiant de l'accrochage [de Verstappen et Norris], mais aujourd'hui nous avons une victoire honnête. Nous avions un vrai rythme, vous pouviez le voir avec George [Russell] et Lewis [Hamilton] en tête... presque dans toutes les conditions, nous avons répondu présent » a d’abord indiqué Toto Wolff dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«C'est fantastique»