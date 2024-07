F1 : Rien ne va pour Ferrari, Leclerc sort du silence

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Monaco, Charles Leclerc et Frédéric Vasseur terminent dans le port pour une bonne raison : le pilote monégasque a remporté SON Grand Prix. C’était le 26 mai dernier. Depuis, il y a eu quatre courses et Ferrari n’arrive plus à jouer les premiers rôles. Une situation qui inquiète Charles Leclerc.

En début de saison, il semblait y avoir un match à trois pour les victoires en Grand Prix : Red Bull, Ferrari et McLaren. Peu à peu, Mercedes s’est imposé, tandis que Ferrari a reculé, surtout depuis la victoire de Charles Leclerc à Monaco…

F1 : Leclerc annonce du lourd pour Verstappen https://t.co/wkjBTU4HQ4 pic.twitter.com/pIUJV3OsDn — le10sport (@le10sport) June 21, 2024

«On a perdu de la performance»

Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Charles Leclerc a terminé à la 14ème place et s’était forcément montré déçu, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Je ne vais pas trop entrer dans les détails. C'est sûr qu'on a perdu de la performance depuis Monaco. Nous sommes en train de nous pencher sur la question. C'est aussi pourquoi nous faisons tous ces tests. Nous sommes arrivés à la conclusion que c'était le bon choix de revenir à l'ancien package pour ce week-end, principalement à cause des rebonds. »

«Je ne sais plus quoi dire»

« Je ne sais même plus quoi dire quand je viens ici [dans le carré des interviews]. Nous devons juste nous reprendre en tant qu’équipe. Il y a toujours une raison différente pour laquelle ça ne marche pas, et ça rend encore plus difficile l’analyse et le saut vers l’avant, donc nous allons essayer de tout mettre en place à Budapest, poursuit Leclerc. Nous devons absolument discuter avec l’équipe du processus de décision et comprendre ce que nous pouvons faire de mieux afin que je puisse avoir de meilleures informations dans des moments critiques comme celui-ci, ou de meilleures informations, et nous pourrons alors, je l’espère, prendre de meilleures décisions à l’avenir. » Le Grand Prix de Hongrie, qui aura lieu le week-end prochain, sera déjà décisif pour Ferrari et Charles Leclerc.