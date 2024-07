Révolution en F1, Hamilton dit non !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dimanche dernier, la Formule 1 a connu un grand moment avec la 104ème victoire de Lewis Hamilton, la 9ème sur le circuit de Silverstone, deux nouveaux records. Le pilote britannique de 39 ans confirme l'excellent retour en forme de l'écurie Mercedes. L'année prochaine, il roulera pour Ferrari, et il compte encore continuer sa carrière. Il devrait donc être présent en 2026, lorsque les nouvelles règlementations en Formule 1 entreront en vigueur. Et Hamilton n'est pas convaincu.

La Formule 1 ne cesse d'apporter des modifications techniques à son sport, et à partir de 2026, de nouvelles règlementations feront leur apparition. Elles sont très nombreuses et obligent les écuries à changer pas mal de choses dans la conception de leurs éléments, à commencer par le moteur. Pour beaucoup de pilotes, c'est loin d'être une excellente nouvelle. D'ailleurs, Lewis Hamilton a fait part de ses inquiétudes pour la compétition.

Une saison passionnante

En s'imposant le week-end dernier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, Lewis Hamilton est devenu le sixième pilote à s'imposer en Formule 1 cette saison. La compétition est donc plus serrée que les années précédentes, de quoi réjouir le pilote britannique. « Je pense que si nous regardons le passé, nous pouvons dire qu'il y a eu une très longue période de domination que vous voulez interrompre pour provoquer un changement. Nous sommes enfin dans une période passionnante de cette saison où les cinq premiers sont particulièrement proches. Et c’est ce que l’on veut voir dès le début » débute Hamilton dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

« Envisager une autre solution »

La nouvelle révélée depuis quelques années déjà est loin de réjouir tous les pilotes. Lewis Hamilton estime que cette nouvelle règlementation va tout changer en 2026, et que l'intérêt sportif va en pâtir. « Evidemment, en 2026, tout recommencera. Et puis, ceux qui n’atteignent pas les objectifs et ne font pas aussi bien que les autres ont juste à rattraper le temps perdu. Il faut donc peut-être envisager une autre solution pour égaler les chances, et passer plus rapidement à cette phase. Si 2026 fait exactement la même chose que ce que ces phases ont toujours fait, alors il faudra probablement revoir la situation et envisager autre chose », conclut le septuple champion du monde.