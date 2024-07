F1 - Hamilton : Mercedes lance un avertissement à Verstappen !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton a enfin décroché une victoire ! Après deux ans et demi de disette, le septuple champion du monde s’est imposé dimanche dernier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mercedes semble avoir trouvé les solutions aux problèmes de sa monoplace. Et l’écurie allemande en a profité pour lancer un avertissement direct à Max Verstappen.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne s’est déroulé à merveille pour Mercedes et Lewis Hamilton. Après George Russell en Autriche, le septuple a décroché sa première victoire depuis deux ans et demi dimanche dernier sur la piste de Silverstone. L’écurie allemande semble enfin avoir trouvé les solutions aux problèmes de sa voiture. Andrew Shovlin n’a d’ailleurs pas caché sa joie au moment d’évoquer ce nouveau succès pour le pilote de 39 ans.

F1 : Grande révélation de Ferrari sur Hamilton ! https://t.co/WbT9NCIrbV pic.twitter.com/Qw8zLNOkFe — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

«C’est vraiment génial de voir Lewis sur la plus haute marche»

« C’est un résultat extrêmement important. Nous avions dit au début de l’année que nous étions déterminés à finir en beauté avec Lewis. Il a joué un rôle très important dans l’histoire de l’équipe. Il aurait été dommage de ne pas remporter d’autres victoires avec lui, mais c’est vraiment génial de le voir sur la plus haute marche. Oui, c’est un énorme coup de pouce à l’ambiance ici et à la motivation de tout le monde parce qu’on a travaillé si dur et parce que le début de l’année a été si difficile » a d’abord expliqué le directeur de l’ingénierie de piste de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Nous ne sommes pas satisfaits de nos deux victoires»

Andrew Shovlin a ensuite lancé un avertissement direct à Max Verstappen, indiquant que Mercedes avait encore faim de victoires. « Je pense que pour la confiance et l’humeur de Lewis dans la voiture, vous pouvez voir qu’il l’apprécie vraiment maintenant. C’était donc très agréable à voir. J’espère qu’il y aura d’autres victoires cette saison. Nous ne sommes pas satisfaits de nos deux victoires. Nous voulons en gagner d’autres. Nous continuons donc à travailler dur. Nous avons des performances à atteindre, et nous essayons de les apporter à la voiture aussi vite que possible. Ce ne sera pas facile, mais nous allons nous battre jusqu’au bout » a-t-il ajouté. Max Verstappen est prévenu.