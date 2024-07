F1 - Verstappen : Red Bull annonce la couleur à Mercedes !

Pierrick Levallet

Avec le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari qui a été officialisé avant le début de saison, Mercedes agite le marché des pilotes en F1. L’écurie allemande pourrait notamment tenter quelque chose avec Max Verstappen puisque l’ambiance n’est plus aussi bonne chez Red Bull. L’équipe autrichienne a néanmoins annoncé la couleur à Mercedes pour l’avenir du triple champion du monde en titre.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison pour rejoindre Ferrari. En attendant, le septuple champion du monde poursuit son travail au sein de l’écurie allemande. Il a d’ailleurs renoué avec la victoire lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais Mercedes, de son côté, s’est mis activement en quête du successeur de Lewis Hamilton.

Verstappen pour succéder à Hamilton chez Mercedes ?

Plusieurs noms ont alors circulé au cours des derniers mois. Carlos Sainz Jr pourrait notamment le remplacer chez Mercedes. Mais l’écurie allemande pourrait également tenter quelque chose avec Max Verstappen. Red Bull traverse une phase compliquée en ce moment, ce qui pourrait pousser le triple champion du monde à changer d’air. L’écurie autrichienne a néanmoins annoncé la couleur à Mercedes pour Max Verstappen.

«Notre objectif est de remporter le championnat du monde»

« Verstappen chez Mercedes ? Ce ne sont que des spéculations. Mercedes a fait un pas en avant. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ont la voiture la plus rapide à ce jour. Silverstone avec ses températures fraîches était bon pour Mercedes. Ils ont généralement du mal avec la chaleur. Mais qu’est-ce qui est normal dans cette saison ? Nous vivons des hauts et des bas qui nous font parfois perdre la tête. Notre objectif est de remporter le championnat du monde. [...] Max veut gagner, bien sûr, et c’est compréhensible. La forme de Mercedes pourrait être un argument pour le convaincre » a indiqué Helmut Marko dans des propos rapportés par NextGen-Auto. Mercedes sait à quoi s’en tenir. Red Bull ne va pas se laisser faire et entend tout tenter pour convaincre Max Verstappen de rester.