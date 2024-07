Révolution en F1, Verstappen pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

En 2026, une nouvelle révolution va toucher la F1. Les dirigeants de la discipline vont intégrer une nouvelle réglementation, à laquelle les écuries devront naturellement se conformer pour la conception des monoplaces. Max Verstappen estime toutefois que ce règlement n’est pas encore tout-à-fait au point. Le pilote de Red Bull n’a d’ailleurs pas manqué de le faire savoir.

La F1 va connaître une nouvelle révolution à compter de 2026. La FIA va intégrer un nouveau règlement auquel les écuries devront se conformer pour la conception des monoplaces. Les différentes équipes ont déjà commencé à travailler sur ces nouvelles règles à travers un simulateur pour préparer au mieux cette transition. Max Verstappen estime néanmoins que ce nouveau règlement n’est pas encore tout-à-fait au point.

F1 - Verstappen : Red Bull annonce la couleur à Mercedes ! https://t.co/bGedrk1fF5 pic.twitter.com/HC7aPQaj3P — le10sport (@le10sport) July 15, 2024

«Ce n’est pas comme ça que je les aurais rédigés»

« Je n’ai pas encore piloté de F1 de 2026 au simulateur. Mais il y a encore tellement de choses qui doivent être peaufinées de toute façon pour que nous ayons une bonne vision du règlement, etc... Et je l’ai déjà dit, je suis encore dans la période où nous pouvons émettre beaucoup de critiques - mais peut-être que lorsque vous conduirez la F1 2026, vous vous direz qu’en fait ce n’est pas trop mal. Cependant, naturellement, quand je regarde les règlements, ce n’est pas comme ça que je les aurais rédigés » a d’abord confié le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Cela ouvrira de nouvelles perspectives»

« Regardez comment étaient nos voitures il y a deux ans et comment elles sont aujourd’hui. C’est très différent. Cela montre qu’avec les nouvelles réglementations, ce sera la même chose. Ce n’est pas comme si vous voyiez les règlements et que vous saviez exactement ce qu’il faut faire. Ce n’est pas ainsi que les choses se passent. Il est certain que lorsque nous commençons avec une nouvelle voiture, un nouveau règlement et de nouveaux moteurs, il peut y avoir une grande différence, déjà entre les moteurs. Cela ouvrira de nouvelles perspectives » a ensuite ajouté Max Verstappen.