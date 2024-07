F1 : Avant Ferrari, Mercedes veut régaler Hamilton

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lewis Hamilton s’est de nouveau imposé lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, lui qui rejoindra Ferrari la saison prochaine. Comme l’a déclaré Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie de piste, Mercedes veut une fin heureuse avec le septuple champion du monde et a eu peur que ce ne soit pas le cas après deux ans de disette.

Deux après sa victoire au Brésil en 2022, Mercedes a renoué avec le succès lors du Grand Prix d’Autriche par l’intermédiaire de George Russell. La semaine suivante, c’est Lewis Hamilton qui est remonté sur la plus haute marche du podium à Silverstone, après presque trois ans sans victoire. Un soulagement pour Mercedes, qui craignait une nouvelle saison compliquée avant le départ du septuple champion du monde pour Ferrari.

« Nous n’avions pas la voiture pour gagner »

« C’est inévitable et je pense que toute l’équipe a connu une période de doutes de ce genre, comme Lewis. Lorsque nous avons lancé notre troisième mauvaise voiture d’affilée, nous nous demandions tous pourquoi nous avions fait une nouvelle erreur et comment nous avions pu rater les choses à nouveau. Cela vous amène à vous demander ce que vous faites. Je pense que le fait que nous n’ayons pas eu de voiture compétitive a rendu la tâche difficile à Lewis, car c’est un pilote qui est né pour gagner des courses. Ces dernières années ont été difficiles pour lui, ayant obtenu tant de résultats moyens pour son standing. Ce n’est pas comme s’il avait eu que des mauvaises courses parce qu’il a rivalisé avec George, qui est un pilote incroyablement rapide et une personne difficile à battre. Lewis a eu sa part de courses où il était devant George. C’est juste que nous n’avons pas pu gagner parce que nous n’avions pas la voiture pour gagner », a déclaré Andrew Shovlin, responsable de l’ingénierie de piste chez Mercedes, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Nous avons tous eu envie de faire de cette année une année inoubliable »

Mercedes veut terminer leur histoire de la meilleure des manières avant que Lewis Hamilton ne devienne un pilote Ferrari : « Lorsque Lewis a annoncé qu’il allait chez Ferrari, nous avons tous eu envie de faire de cette année une année inoubliable. S’engager avec quelque chose à fêter cette fois. Toute l’équipe espérait donc que cette année serait une année où nous pourrions à nouveau gagner des courses et obtenir des résultats, car ce serait vraiment dommage que Lewis ferme un chapitre absolument incroyable de sa carrière chez Mercedes avec trois saisons d’affilée sans victoire. Nous sommes heureux pour lui, nous sommes heureux pour l’équipe. Nous ne souhaitons rien de plus que de voir ce chapitre avec Lewis se terminer sur une fin heureuse. »