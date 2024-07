F1 : Mercedes annonce le successeur de Lewis Hamilton

Pierrick Levallet

Juste avant le début de cette saison 2024 de F1, le premier transfert a déjà été annoncé pour 2025. Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. L’écurie allemande va alors devoir trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Si les noms de Max Verstappen ou encore Carlos Sainz Jr ont circulé, tout indique que ce sera Kimi Antonelli qui accompagnera George Russell la saison prochaine. Le pilote de 17 ans a visiblement convaincu Mercedes.

«Il aura certainement une grosse pression sur les épaules»

« Il s'agira évidemment d'un énorme challenge. Je pense que son talent est évident et cela me rappelle lorsqu'on avait promu Lewis Hamilton directement chez McLaren en F1 depuis le GP2 : il avait été immédiatement compétitif » a d’abord expliqué James Allison dans des propos rapportés par F1 Only.

«Je suis convaincu de son immense potentiel»

« On a fait rouler Kimi dans notre voiture de 2022 pour qu'il se familiarise avec les monoplaces à effet de sol et il s'en est sacrément bien sorti. En tant que rookie, il aura certainement une grosse pression sur les épaules, mais regardez Oliver Bearman quand il est monté à la dernière minute dans la Ferrari à Djeddah, sans préalable et sur un circuit difficile. La manière dont il avait piloté avait démontré sa maturité. Et il semble que Kimi soit fait du même bois si l'on considère leurs performances en tant qu'équipiers en F2. Tout semble concorder vers une facilité naturelle à s'adapter et à performer sous la pression. Nous serons vite fixés, mais je suis convaincu de son immense potentiel » a ensuite poursuivi l’ingénieur de chez Mercedes.