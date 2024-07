F1 - Mercedes : Verstappen dénonce un problème chez Red Bull

Pierrick Levallet

La dernière victoire de Max Verstappen remonte au 23 juin dernier en Espagne. Lors des deux derniers Grands Prix, le Néerlandais a vu George Russell puis Lewis Hamilton s’imposer. Alors que Mercedes semble avoir enfin trouvé la bonne formule pour sa monoplace, Max Verstappen en a profité pour pointer du doigt le principal problème de Red Bull.

«On doit maximiser ce qu’on a jusqu’à la fin de saison»

« J’aimerais que nous puissions gagner. On veut trouver plus de performance sur la voiture, on espère que ce week-end sera meilleur. Ces derniers week-ends, Mercedes et McLaren ont été très forts. Ils ont fait de bons week-ends, ils ont été rapides dès le début et leurs voitures sont de plus en plus fortes. Donc on va essayer de faire quelque chose de similaire de notre côté à partir de maintenant, et on verra si l’on y parvient. On doit maximiser ce qu’on a jusqu’à la fin de saison, on se concentre sur notre travail et on va essayer de progresser de cette manière » a d’abord expliqué le pilote de Red Bull dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Je pense que nous manquons tout simplement de rythme pur»

« Je ne sais pas comment le reste de la saison va évoluer, mais en même temps, je ne sais pas non plus ce que vont faire les autres équipes. Nous nous concentrons donc sur nous-mêmes. Nous apportons pas mal de choses à la voiture et bien sûr, j’espère que cela nous permettra de gagner un peu de temps au tour. Je pense que la question est de savoir à quel point nous pouvons être proches de la concurrence. Je pense que lors des dernières courses, nous n’avons pas été la voiture la plus rapide, donc je ne m’attends pas à ce que ce soit soudainement différent. Bien sûr, nous allons apporter des améliorations et j’espère que cela nous donnera un bon coup de pouce. Mais pour l’instant, je veux juste essayer de voir comment cela va fonctionner ce week-end. Je pense que nous manquons tout simplement de rythme pur. Et puis, quand vous essayez de compenser le rythme pur, vous avez naturellement plus d’usure de pneus, il est plus difficile de trouver le bon point avec la voiture. Le rythme global serait donc utile » a ensuite ajouté Max Verstappen. Reste maintenant à voir si Red Bull saura corriger le tir pour décrocher une victoire dès ce dimanche en Hongrie.