F1 - Verstappen : Révolution chez Red Bull, un Français arrive ?

Bien que la grille 2025 prenne forme petit à petit, plusieurs baquets sont encore à prendre. Y compris ceux appartenant à Red Bull. Seul Max Verstappen est assuré de conserver son baquet, sauf s'il en décide autrement. Pour le reste, que ce sont son coéquipier, ou les deux pilotes Racing Bulls, tout pourrait changer. Et un pilote français pourrait bien en profiter.

Plus le temps passe, plus la grille 2025 prend forme. Ferrari, Aston Martin et McLaren ont officialisé leur line-up pour la saison prochaine. Red Bull aussi, mais la situation de Sergio Pérez pourrait bien évoluer. Le contrat signé par le Mexicain comporterait des clauses permettant à l'écurie de se séparer de Checo en cas de mauvaises performances, ce qui est le cas. Par conséquent, Max Verstappen pourrait avoir un nouveau coéquipier en 2025, et cela devrait également avoir un impact sur Racing Bulls.

F1 : Mercedes annonce le successeur de Lewis Hamilton https://t.co/socc0KLuLB pic.twitter.com/vO2W3QbdrW — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

En effet, d'après les informations d'Auto Motor und Sport, Sergio Pérez pourrait être remplacer par Yuki Tsunoda chez Red Bull la saison prochaine ! Sachant que le contrat de Daniel Ricciardo ne devrait pas être prolongé, cela libère les deux baquets chez Racing Bulls, ce qui laisser une énorme opportunité à Helmut Marko de placer des talents de l'académie Red Bull. Deux d'entre eux pourraient donc être propulsés en F1 en 2025 à savoir Liam Lawson et le Français Isack Hadjar, qui lutte pour le titre en F2. Par conséquent, Red Bull pourrait bien changer 3 de ses 4 pilotes.

Tsunoda se sent prêt pour défier Verstappen

Quoi qu'il en soit, Yuki Tsunoda se dit prêt pour s'installer dans le baquet de la Red Bull. « Je me sens prêt, comparé aux trois dernières années, à me battre contre les meilleures équipes, à occuper des positions plus élevées, même avec Max. En fin de compte, ce sont eux qui vont décider, et ce n’est pas quelque chose que je peux contrôler, donc je me concentre sur ce que j’ai à faire lors des deux prochaines courses. Je me concentre donc sur ce que j’ai à faire lors des deux prochaines courses. Je suppose qu’ils ne se précipitent pas », assure le pilote japonais dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.