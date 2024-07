F1 - Alpine : Gasly intervient pour remplacer Ocon

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ d’Esteban Ocon a été officialisé il y a plus d’un mois, Alpine est toujours à la recherche de celui qui viendra le remplacer la saison prochaine. Dans cette optique, l’écurie française essaye notamment de s’attacher les services de Carlos Sainz et peut compter sur Pierre Gasly pour y parvenir.

Si Pierre Gasly a prolongé son contrat sur plusieurs saisons, Esteban Ocon ne sera plus chez Alpine en 2025. Son départ a été officialisé au début du mois de juin et depuis, l’écurie française est à la recherche de son successeur. En ce sens, les noms de Jack Doohan ou bien Mick Schumacher ont été évoqués.

F1 - Verstappen : Révolution chez Red Bull, un Français arrive ? https://t.co/LpTVUyWNg3 pic.twitter.com/n4aW0Chq0x — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

« Je pense que l’équipe a de bonnes options »

« C'est quelque chose dont on discute en interne. Mais de mon côté, je m’en fiche, je suis juste l’un des gars les plus rapides et je veux toujours une référence solide dans le 2e baquet », a déclaré Pierre Gasly, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « J’ai eu de bons coéquipiers dans le passé et Esteban est fort, et j’espère que nous pourrons le remplacer par le pilote le plus fort et le plus rapide. Honnêtement, je ne suis pas prêt à me concentrer sur ces spéculations. Je suis prêt et disposé à donner le meilleur de moi-même à l’équipe, peu importe qui est à mes côtés. Je pense que l’équipe a de bonnes options et comme je l’ai dit, je veux le gars le plus rapide. »

« Je soutiens toujours l’équipe, mais maintenant, c’est à lui de prendre sa propre décision »

Carlos Sainz est un autre nom qui a été cité afin de remplacer Esteban Ocon la saison prochaine. Pierre Gasly a tenté de vendre le projet Alpine au pilote espagnol : « J’ai fait ma part du travail et, au final, je crois au projet que nous construisons avec Alpine. Vous savez, je soutiens toujours l’équipe, mais maintenant, c’est à lui de prendre sa propre décision. Il connaît Enstone, c’est déjà un atout. »