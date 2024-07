Mbappé : Une star du Real Madrid se lâche sur son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Au lendemain de la présentation de Kylian Mbappé mardi, le Real Madrid a officialisé la prolongation de Luka Modric. À 38 ans, l’international croate a rempilé pour une année supplémentaire et évoluera donc avec le capitaine de l’équipe de France, dont il a justement évoqué l’arrivée chez la Casa Blanca.

Officiellement présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid mardi dernier, Kylian Mbappé a notamment été interrogé sur son choix de porter le numéro 9. Des rumeurs indiquaient que l’attaquant âgé de 25 ans convoitait le 10, qui appartient à Luka Modric et qui n’est pas disponible, puisque le milieu de terrain âgé de 38 ans a prolongé son contrat pour une saison supplémentaire avec le Real Madrid.

« Le 10 est à Modric, un Ballon d’Or, un champion »

« Le 10 est à Modric, un Ballon d’Or, un champion. De plus, le 9 et le 10 sont proches. C’est un plaisir d’avoir ce numéro. Ce sujet ne me préoccupe pas car je ne regarde pas ce que j’ai derrière, dans le dos. Mon regard se porte toujours vers l’avant. Je peux avoir le 22 ou le 40, je continuerai sans le voir. Plusieurs légendes ont porté le 9 et c’est un honneur », a déclaré Kylian Mbappé, dont les propos ont été appréciés par Luka Modric.

« Nous allons tous l'aider pour qu'il s'adapte, montre son talent et atteigne son potentiel maximal »

« Je le remercie pour ses mots. Ils ont été très agréables. Je suis content qu'il ait finalement réussi à arriver au Real Madrid », a confié Luka Modric, dans un entretien accordé à Real Madrid TV. « C'est l'un des meilleurs et il l'a démontré durant toutes ces années. C'est un joueur qui a gagné la Coupe du monde, malheureusement contre moi, mais je suis très content qu'il soit de mon côté. Nous allons tous l'aider pour qu'il s'adapte, montre son talent et atteigne son potentiel maximal. »