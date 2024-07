Real Madrid : Mbappé reçoit un coup de pression… de sa mère !

Thomas Bourseau

Le PSG, c’est terminé pour Kylian Mbappé qui a été présenté devant un stade plein à craquer au Santiago Bernabeu ce mardi. Le nouveau joueur du Real Madrid devait sortir de sa zone de confort selon sa mère et représentante de l’attaquant de l’équipe de France qui… se doit de progresser.

Entre le PSG et le Real Madrid, il y a certes 15 Ligues des champions de différence, mais surtout 68 ans d’écart entre la création du club espagnol (1902) et celle du club français (1970). Alors forcément, l’institution merengue a plus de références que le Paris Saint-Germain. De quoi pousser Kylian Mbappé, présenté comme nouveau numéro 9 de la Casa Blanca le mardi 16 juillet dernier, à repousser ses limites et à grandement améliorer ses axes de progression.

Mbappé «doit» s’améliorer selon sa mère

Pour Le Parisien, Fayza Lamari est revenu sur le nouveau chapitre qui s’ouvre pour Kylian Mbappé après sept années passées au PSG. « Non, je crois que c’est une nouvelle page de son histoire. Son premier chapitre, c’était la naissance à Bondy, il y a eu Monaco, puis Paris. C’est un nouveau chapitre qui s’ouvre ». La mère et représentante de Kylian Mbappé a au passage affirmé que le capitaine de l’équipe de France était loin de ses limites et qu’il ne peut se contenter du joueur qu’il est actuellement. « Il peut et il doit. Ses meilleures années arrivent. J’en suis convaincue ».

«Il sort de sa zone de confort. Je pense qu’il avait besoin aussi d’un autre challenge»

Pendant ladite interview, Fayza Lamari a d’ailleurs dévoilé une petite anecdote sur le lien fort qui unit Kylian Mbappé au Real Madrid depuis sa plus tendre enfance. « Oui, il avait 5 ans, je croyais qu’il était fou (rires). Toutes ses idoles étaient là-bas et il avait envie de les imiter. À 5 ans il avait des rêves. Et ce que je trouve beau chez lui, c’est qu’à 25 ans, il rêve encore. On pourrait se dire qu’il est blasé, qu’il a déjà tout ce qu’il veut. Ce n’est pas le cas. Je ne vais pas dire qu’il se met en danger en allant à Madrid, mais il sort de sa zone de confort. Je pense qu’il avait besoin aussi d’un autre challenge ».