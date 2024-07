Real Madrid : Le clan Mbappé craque, sa mère déballe tout !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé (25 ans) vit enfin son rêve de gosse. Sur ses réseaux sociaux, le 3 juin dernier, le meilleur buteur de l’histoire du PSG confirmait sa venue au Real Madrid, le « club de ses rêves ». En pleurs lors de la présentation de son fils au Santiago Bernabeu, Fayza Lamari s’est lâchée sur ses émotions.

Le Real Madrid courrait derrière Kylian Mbappé depuis son adolescence, comme l’atteste la vidéo de présentation diffusée pendant la cérémonie de mardi au Santiago Bernabeu lorsqu’on l’a vu avec Zinedine Zidane lors d’un test en 2012. Par la suite, Mbappé a dit non au Real Madrid à deux reprises en faveur du PSG en 2017 et en 2022 lorsque le Paris Saint-Germain refusait de le céder à l’institution merengue en 2021.

«Je n’avais encore jamais pleuré pour Kylian»

Dans les travées du Santiago Bernabeu et devant 80 000 personnes, Fayza Lamari a été aperçue en pleurs mardi au cours de la présentation de son fils aîné dans le club le plus titré sur la scène européenne. Pour Le Parisien, la mère de Mbappé est revenu sur ses émotions qui ont pris le dessus. « (Elle sourit) Écoutez, je ne pleure plus, c’est déjà pas mal ! Hier (mardi) en fait, les larmes ont commencé à couler dès le matin, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j’étais fatiguée… Son père avait craqué en finale de Coupe du monde, mais moi, je n’avais encore jamais pleuré pour Kylian. Mais là, c’était différent, c’était un mélange de plein de choses. Voilà, c’est fait ».

«Il était heureux, ému comme quelqu’un qui retournait un peu en enfance…»

Fayza Lamari n’est pas la seule membre du clan Mbappé à avoir été submergée par ses émotions. Sur la pelouse du Santiago Bernabeu, devant cette foule XXL, le capitaine de l’équipe de France a montré lui aussi quelques signes d’émotions fortes. Fayza Lamari a tenu à rappeler que Mbappé a montré par le passé ses émotions et que ce n’était pas un cas isolé. « C’est parce qu’on a la mémoire courte, qu’on reste sur les dernières impressions, parce qu’à Monaco ou à ses débuts au PSG, on voyait ses émotions. C’est vrai que sur les dernières impressions, ce n’était pas le plus souriant. Mais là, il était heureux, ému comme quelqu’un qui retournait un peu en enfance… C’est beau ! Mais ce sont des images qu’on a pu voir il y a quelque temps au PSG, à Monaco, en équipe de France ».