Real Madrid : À peine arrivé, Mbappé est déjà en danger ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a été présenté aux socios du Real Madrid, qui n’étaient pas moins de 80 000 mercredi midi. Les choses sérieuses vont donc commencer pour la recrue phare merengue. Et selon Kevin Diaz, Mbappé est déjà dos au mur s’il ne change rien à son profil actuel.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a signé un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 15M€ qui sera largement compensé par ses droits à l’image d’après Marca. Mais malgré son statut, Mbappé va devoir se réinventer et rapidement.

Mbappé «ne sera jamais» un numéro 9 selon Kevin Diaz

« Mbappé n’est pas un numéro 9 et ne le sera jamais, ce n’est pas son jeu. Ce n’est pas sa qualité. Il peut être attaquant dans un 4-4-2, mais il ne sera pas numéro 9 dans un 4-3-3, pointe d’un trio offensif. Il n’y a aucun problème pour le Real Madrid. Ils n’ont pas tant d’attaquants que ça. Ils n’ont pas d’avant-centre. (Jude) Bellingham peut jouer dans un rôle d’avant-centre et tu peux avoir un Vinicius qui est meilleur que Mbappé aujourd’hui ». a confié dans un premier temps Kevin Diaz sur les ondes de RMC.

«Tu n’es pas assez bon, ou tu as trop la grosse tête, et bien tu vas aller t’asseoir»

L’ancien joueur de football et actuel consultant de RMC a profité de son passage sur l’After Foot mardi afin de faire un point clair sur la situation de Kylian Mbappé : se mettre au service du collectif ou en payé les frais. « Mbappé n’est pas bête. Il avait la grosse tête au PSG parce que le PSG permet d’avoir la grosse tête. S’il a la grosse tête au Real, on va lui faire la même chose qu’à Gareth Bale et Eden Hazard : tu n’es pas assez bon, ou tu as trop la grosse tête, et bien tu vas aller t’asseoir ». Et ça il le sait, comme il l’a dit et c’est dans son intérêt de se mettre enfin au service d’une équipe ».