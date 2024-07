Mbappé : C'est la folie au Real Madrid, ce chiffre va vous surprendre !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Présenté ce mardi midi, le nouveau numéro 9 merengue s'est exprimé dans un Santiago Bernabeu plein à craquer. D'ailleurs, de nombreux supporters de la Maison-Blanche n'ont pas réussi à obtenir leurs places pour assister à l'événement. Sur les 500 000 demandes, seulement 80 000 personnes ont pu être présentes.

Un demi-million de demandes pour la présentation de Mbappé

Demi-finaliste de l'Euro 2024 avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a été présenté par le Real Madrid ce mardi midi au Santiago Bernabeu. Si 80 000 spectateurs étaient heureux de voir l'attaquant de 25 ans, de nombreux supporters n'ont pas pu être de la partie.

Les maillots de Mbappé se vendent comme des petits pains

Selon les informations d'AS, le Real Madrid a reçu plus d'un demi-millions de demandes de billets pour assister à la présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. Mais alors que l'enceinte peut accueillir 80 000 personnes, les Merengue ont dû faire des choix et privilégier aux socios, alors que son site officiel a planté à plusieurs reprises. De surcroit, les maillots de Kylian Mbappé se sont arrachés comme des petits pains. En effet, le Real Madrid a vendu des milliers et des milliers d'articles à 117€ l'unité. A tel point que les listes et les délais d'attente sont extrêmement longs.