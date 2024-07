Mbappé : Une bataille annoncée dans le vestiaire du Real Madrid ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En fin de contrat au PSG, Kylian Mbappé a fait le choix de ne pas prolonger et partir libre. Le voilà désormais au Real Madrid, où il va devoir se faire une place dans le vestiaire de Carlo Ancelotti. Cela sera loin d’être simple pour le Français, malgré tout son talent. A voir comment se déroulera l’adaptation de Mbappé et les possibles tensions qui pourraient en découler…

A 25 ans, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi dans sa carrière. Il en rêvait depuis plusieurs années maintenant, le voilà aujourd’hui au Real Madrid. Le début donc d’une nouvelle aventure pour Mbappé, qui va devoir trouver sa place dans le vestiaire merengue.

Coup machiavélique du PSG, Mbappé appelle ses avocats https://t.co/kIWD9Odwe1 pic.twitter.com/y71AgoLyho — le10sport (@le10sport) July 17, 2024

Mbappé n’a toujours pas de Ligue des Champions

Pour Mundo Deportivo, Santi Nolla s’est confié sur l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid et les tensions qui pourraient en découler dans le vestiaire. Il a alors expliqué : « Le vestiaire du Real Madrid est champion d’Europe, un crack arrive qui a été champion du monde il y a 7 ans et qui n’a toujours pas soulevé le Ligue des Champions. Il va s’asseoir dans un vestiaire avec des joueurs qui en ont 5 ».

En concurrence avec Vinicius Jr et Bellingham ?

« Il arrive libre en étant celui qui va le plus gagner de l’effectif. C’est possible qu’il soit la nouvelle idole du Bernabeu, rôle actuellement réservé à Vinicius et plus récemment à Bellingham. Il va devoir se battre pour la hiérarchie », a-t-il ajouté sur Mbappé.