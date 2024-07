F1 - GP de Hongrie : Alonso et Sainz dépassés pour un record improbable ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au volant de sa Haas, Nico Hülkenberg vient de réaliser l'exploit d'accrocher deux sixièmes places de suite, et visera à nouveau un résultat similaire ce week-end. Cela lui permettrait de terminer à cette position pour la 23e fois de sa carrière, égalant ainsi Carlos Sainz et se rapprochant de Fernando Alonso (24) et Felipe Massa (27).

C'est le pilote en forme du moment. Au volant de sa Haas, Nico Hülkenberg réalise des exploits. Auteur d'une saison exceptionnelle, qui lui a valu d'être recruté par Stake F1, future écurie Audi, en 2025, l'Allemand reste notamment sur deux très beaux Grand Prix puisqu'il vient d'enchaîner deux sixièmes places en Autriche puis à Silverstone. Cela lui a donc permis de faire un bon au classement et de pointer à la onzième place avec 22 points à une longueur seulement de l'Aston Martin de Lance Stroll.

F1 : Fin du calvaire pour Mercedes, Hamilton jubile https://t.co/9Lui8geAEL pic.twitter.com/T1OUIZtKf9 — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Hülkenberg se rapproche d'un étonnant record

Nico Hülkenberg se présente donc avec le plein de confiance pour aborder le GP de Hongrie ce week-end avec la perspective de réaliser une performance similaire. D'ailleurs, s'il décroche une nouvelle sixième place, le pilote Haas se rapprochera d'un étonnant record. En effet, l'Allemand a déjà terminé 22 fois à cette position en course, c'est une fois de moins que Carlos Sainz (23) et deux que Fernando Alonso (24). Néanmoins, le spécialiste des sixièmes places est Felipe Massa, classé 27 fois dans sa carrière aux portes du top 5. Un record que Nico Hülkenberg pourrait donc prochainement faire tomber.

Hülkenberg arrive en Hongrie avec le plein de confiance

Quoi qu'il en soit, il semble très motivé après ces deux magnifiques courses. « L’Autriche, ça a été un très bon Grand Prix. Puis nous avons apporté l’évolution à Silverstone, ce qui a ajouté plus de performance et a été un bon pas en avant. Jusqu’à présent, nous sommes certainement l’une des bonnes surprises de cette saison, nous avons regagné beaucoup de performance par rapport à l’année dernière. C’est donc une bonne chose. C’est très agréable, évidemment, de courir pour des points. Nous avons eu, je ne sais pas combien de points, mais nous avons fini aussi plusieurs fois très près du top 10. Et évidemment, notre ambition et notre objectif sont d’essayer de continuer à performer comme ça pendant le reste de la saison », confie Nico Hülkenberg dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.