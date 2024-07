F1 : Avant son départ, Ocon balance sur Alpine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatrième au classement constructeur il y a deux ans, Alpine espérait réussir à venir concurrencer le top 3, composé de Red Bull, Mercedes et Ferrari. Mais après une sixième place l’année dernière, l’écurie française est aujourd’hui huitième, avec seulement neuf points au compteur. Selon Esteban Ocon, Alpine n’a pas assez pris en compte les retours de ses pilotes, ce qui l’a empêché de régler certains problèmes.

Arrivé en 2020, Esteban Ocon vit ses derniers mois chez Alpine, lui qui partira à la fin de la saison en cours. Le Français a eu l’occasion de cohabiter avec plusieurs pilotes, de Daniel Ricciardo à Pierre Gasly, en passant par Fernando Alonso. Des pilotes dont les retours n’ont pas été assez pris en compte par l’écurie française, ce qui expliquerait ses difficultés aujourd'hui.

«Nous n'avons pas été écoutés comme nous aurions dû l'être»

« Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites comme elles auraient dû l'être. Je pense que de mon côté, du côté de Fernando, du côté de Pierre, du côté de Dani, nous avons dit beaucoup de choses sur le développement de la monoplace. Et malheureusement, à un moment donné, il a manqué une boucle puisque nous donnions un feedback, mais nous n'avions pas vraiment de retour et de confirmation, et parfois nous n'avons pas été écoutés comme nous aurions dû l'être », a déclaré Esteban Ocon, dans des propos relayés par Motorsport.com.

«Les problèmes n'ont pas été réglés comme ils auraient dû l'être»

« Nous sommes confrontés à des problèmes que nous avions déjà il y a quelques années. Nous avons traversé beaucoup d'autres choses. Mais on ne peut pas attendre des années et des années pour régler certains problèmes. C'est ce qui s'est passé. La boucle n'a pas été bouclée et les problèmes n'ont pas été réglés comme ils auraient dû l'être, ce qui est frustrant. C'est frustrant pour tout le monde parce qu'il est évident que nous n'avons pas une voiture qui fonctionne comme prévu et c'est pour ça qu'il faut faire avec », a poursuivi Esteban Ocon.

«J'espère que cette marque pourra à nouveau briller»

Ce qui n’est pas une question d'argent selon lui : « Non, je ne pense pas que ce soit une question d'argent. Cette équipe a beaucoup de ressources, les usines sont énormes à Viry[-Châtillon, le département moteur de Renault] et du côté d'Alpine à Enstone. » Esteban Ocon souhaite en tout cas le meilleur à Alpine malgré son départ : « Je souhaite à cette équipe le meilleur pour l'avenir. J'espère qu'elle sera à nouveau compétitive, comme elle l'a été par le passé. Mais oui, il y a beaucoup de nouveaux techniciens et comme je l'ai dit, je leur souhaite le meilleur. Je ne serai pas là à l'avenir pour savoir exactement comment cela se passera, mais j'espère que cette marque pourra à nouveau briller. »