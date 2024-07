F1 - GP de Grande-Bretagne : Ocon détruit Alpine !

Jean de Teyssière

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été très animé et Lewis Hamilton l'a remporté, deux ans et demi après sa dernière victoire à Abu Dhabi, le 5 décembre 2021. Un soulagement pour le pilote Mercedes, qui quittera l'écurie allemande en fin de saison pour rejoindre Ferrari. Chez Alpine, la déception est immense, Pierre Gasly n'ayant même pas pris part à cette course et Esteban Ocon estimant que l'écurie française n'avait fait aucun bon choix...

L'ambiance a déjà été meilleure chez Alpine. Esteban Ocon quittera d'ailleurs l'écurie française en fin de saison, sans doute pour rejoindre Haas. Les résultats ne sont pas non plus flamboyants pour Alpine qui va accueillir à bras ouverts la semaine de pause qui s'annonce.

Galsy n'a pas pris part au Grand Prix de Grande-Bretagne

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Pierre Gasly explique pourquoi il n'a pas même pas participé au Grand Prix de Grande-Bretagne : « On suspecte un problème sur la boîte de vitesses qui nous a empêché de prendre le départ. On doit analyser pour comprendre un peu plus. Malheureusement, c’était compromis depuis le début avec le changement de batterie et de moteur, mais une course est une course, surtout avec la pluie prévue. C’est dommage, mais j’espère qu’on va pouvoir mettre ça de côté et se concentrer sur la suite de la saison. »

«Ce week-end a été rempli de mauvais choix, on n’a pris aucune bonne décision»