F1 - GP de Silverstone : Tout est possible pour Hamilton !

Arnaud De Kanel

Les Britanniques sont à la fête à Silverstone ! Samedi, George Russell a signé la pole position, une semaine après sa victoire surprise en Autriche, devant deux de ses compatriotes, en l'occurence Lewis Hamilton et Lando Norris. Le septuple champion du monde peut donc se mettre à rêver d'un neuvième succès à domicile.

George Russell est sur un petit nuage. Victorieux du Grand Prix d'Autriche la semaine dernière, le pilote Mercedes a décroché la pole position chez lui à Silverstone. Il composera avec Lewis Hamilton une première ligne 100% Mercedes et il pourrait être d'une grande aide à son coéquipier en quête d'un premier succès depuis 2021.



Hamilton très bien placé

Lewis Hamilton veut mettre fin à une disette qui dure depuis bientôt 3 ans. Et quoi de mieux que de briser cette série noire chez lui à Silverstone, là où il a triomphé à huit reprises. Il sera en tout cas très bien placé pour mener à bien son projet puisqu'il s'élancera juste derrière le poleman George Russell. « Tout d’abord, un énorme merci à ce public, je suis fier d’ici, et c’est incroyable qu’on soit trois Britanniques dans le top 3. Un énorme bravo à George, il a fait un travail incroyable. On ne s’attendait pas à la première ligne ce week-end, c’est énorme pour l’équipe. La voiture était fantastique, et toute l’équipe le mérite. Je pense que la voiture était très bonne, il s’agissait de mettre les pneus dans la bonne fenêtre au bon moment, et de valider les tours quand on avait le temps en piste. Il m’a manqué un peu de performance que George a pu trouver, mais je suis très confiant. Et avec ces conditions, on peut travailler ensemble pour garder Lando derrière », a lancé Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

La grille à Silverstone

1- George Russell (Mercedes)

2- Lewis Hamilton (Mercedes)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Max Verstappen (Red Bull)

5- Oscar Piastri (McLaren)

6- Nico Hülkenberg (Haas)

7- Carlos Sainz (Ferrari)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Alex Albon (Williams)

10- Fernando Alonso (Aston Martin)

11- Charles Leclerc (Ferrari)

12- Logan Sargeant (Williams)

13- Yuki Tsunoda (VCARB)

14- Guanyu Zhou (Stake F1)

15- Daniel Ricciardo (VCARB)

16- Valtteri Bottas (Stake F1)

17- Kevin Magnussen (Haas)

18- Esteban Ocon (Alpine)

19- Sergio Perez (Red Bull)

20- Pierre Gasly (FDG) (Alpine)