F1 : C'est la panique chez Ferrari

Jean de Teyssière

Les qualifications pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ont livré leur verdict avec un podium 100% britannique ! George Russell a décroché la pole position, suivi de Lewis Hamilton et Lando Norris. Max Verstappen partira quatrième tandis que les Ferrari de Sainz et Leclerc partiront respectivement de la septième et onzième place. Depuis Monaco, rien ne va pour l'écurie italienne qui commence à s'inquiéter.

Quel suspens nous offre le Grand Prix de Grande-Bretagne ! Pour la première fois de la saison, les Mercedes trustent la première ligne avec George Russell auteur de sa deuxième pole position de la saison, après celle obtenue au Canada. Tout va bien chez Mercedes, tout le contraire de Ferrari.

«On s’est un peu endormis»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz, qui partira septième ce dimanche pour le Grand Prix de Grande-Bretagne n'est pas satisfait de la prestation de Ferrari : « Le point positif, c’est qu’on est allés en Q3 mais c’est dommage parce qu’on s’est un peu endormis en fin de Q3, on a commencé très tard et on n’a pas pu faire le tour qu’on voulait. On a eu un tour de sortie avec Fernando et Oscar qui était un désastre, nous n’avons pas bien préparé les pneus et au final cela nous a probablement coûté quelques positions. Oui, c’est très stressant, comme toujours dans ces conditions, on pense toujours que tout peut nous arriver. »

«Il est clair que nous n’allons pas bien»