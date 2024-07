F1 – Red Bull : Le coéquipier de Verstappen reçoit un bel hommage !

Jean de Teyssière

La saison dernière, Sergio Pérez avait bien commencé l’année en réussissant à remporter deux courses sur les quatre premiers Grands Prix. Mais après, il était peu à peu rentré dans le rang et depuis, le Mexicain n’a plus gagné. Pour autant, cela n’a pas empêché Red Bull de le prolonger de deux ans et Christian Horner, le directeur de l’écurie autrichienne lui a apporté son soutien.

Deuxième pilote derrière Max Verstappen, Sergio Pérez vit dans l’ombre de son illustre coéquipier, trois fois champion du monde. Malgré tout, le Mexicain ne fait jamais de vague u sein de l’écurie autrichienne et il a même prolongé son contrat de deux ans…

«L’aider à se rétablir»

Christian Horner, le directeur de Red Bull a toujours défendu Sergio Pérez. Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , le Britannique évoque son pilote : « Nous faisons de notre mieux pour trouver ce qui manque, car les quatre ou cinq premières courses ont été très compétitives [pour lui], et qu'il faut savoir ce qu'il s'est passé pour qu'il perde du terrain. À Suzuka [quatrième Grand Prix de la saison, ndlr], l’un des circuits les plus difficiles au monde et un vrai circuit de pilote, il était à un dixième de seconde de Max. Ici [en Autriche], avec neuf virages, l’écart est nettement plus important. Nous devons donc aller au fond des choses et l’aider à se rétablir. »

«Il a toujours su rebondir»