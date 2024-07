F1 – GP de Grande-Bretagne : Red Bull annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Red Bull a connu un week-end compliqué en Autriche ! Max Verstappen a vécu un gros accrochage avec Lando Norris, l’empêchant de terminer à la première place. Pour Sergio Pérez, le Grand Prix d’Autriche a été un calvaire pour le Mexicain, qui a terminé septième. Mais ce dernier voit avec optimisme le Grand Prix de Grande-Bretagne et promet de mieux figurer.

Le roi du Grand Prix de Grande-Bretagne n’est autre que Lewis Hamilton avec 8 victoires à Silverstone. Depuis le 5 décembre 2021, le Britannique n’a toujours pas remporté de Grand Prix et devrait faire face à une sérieuse concurrence ce week-end…

«Ce week-end devrait être très fort pour nous»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Sergio Pérez, le pilote mexicain de Red Bull, est revenu sur sa prestation décevante en Autriche : « C’était un week-end assez difficile dans l’ensemble, surtout la course, avec les dégâts que nous avons subis depuis le premier tour, vraiment. En gros, nous étions hors course avec ça. Il n’y avait rien de possible avec si peu d’écarts entre les voitures. Les dégâts étaient juste un peu trop importants et nous reculions dans la hiérarchie. C’est déjà oublié, ma performance s’est expliquée ainsi en course. Sur le papier, les virages rapides de Silverstone devraient convenir à la RB20. Ce week-end devrait être très fort pour nous. »

«La voiture devrait être plus à l’aise ici et moi aussi»