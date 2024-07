F1 : «Un désastre», le coéquipier de Verstappen en colère contre Red Bull

Jean de Teyssière

Quand l'un sourit, l'autre pleure. C'est le cas lorsque l'on compare les visages de Lewis Hamilton et de Sergio Pérez. Le premier a remporté son premier Grand Prix depuis deux ans et demi et était ivre de joie sur la piste de Silverstone. Le second, en revanche, a vécu un véritable calvaire, qu'il attribue à la mauvaise stratégie de Red Bull concernant la pluie.

Le Grand Prix de Grande-Bretagne a livré son verdict : Lewis Hamilton a gagné son 104ème Grand Prix de sa carrière et termine devant Max Verstappen et Lando Norris. Avec deux pilotes partis de la première ligne, Mercedes a vécu un week-end de rêve, tout le contraire de Red Bull, qui accumule les mauvaises décisions depuis plusieurs semaines.

«C’était un désastre total, nous avons eu tort à la première décision»

Parti de la 19ème place, Sergio Pérez savait que ce Grand Prix allait être très compliqué pour lui. Ce fut le cas jusqu'au bout (17ème place), le pilote mexicain avouant, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , avoir vécu un calvaire : « C’était un désastre total, nous avons eu tort à la première décision, en pensant qu’il y aurait plus de pluie. Et après m’être arrêté, je suis resté en intermédiaires pendant six tours alors que c’était totalement sec, et j’ai détruit les pneus quand la pluie est arrivée. »

«Cette course était un cauchemar»