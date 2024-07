F1 : Fiasco pour Alpine, Ocon vide son sac !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir enchainé des performances satisfaisantes, l'écurie Alpine a replongé cette semaine pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Si Pierre Gasly a récolté des places de pénalité, Esteban Ocon a vécu une qualification catastrophique qui l'a mené à la 18ème place. Le pilote français a été victime d'une mauvaise gestion de son équipe et forcément, cela va lui coûter cher.

Ces derniers temps, l'écurie Alpine a connu des moments satisfactions, qui lui ont permis de marquer quelques points. Ce dimanche, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, il faudra un miracle pour espérer rééditer cette performance. Esteban Ocon a signé le 18ème temps des qualifications samedi et il n'a pas pu faire son dernier tour pour tenter d'améliorer son chrono.

Ocon est déçu

Alors qu'il va quitter l'écurie Alpine à l'issue de la saison, Esteban Ocon n'a pas pu cacher sa déception, lui qui s'est élancé au pire moment, au moment où la pluie retombait. « C’est simple, sur le système il y avait marqué que j’avais pris le drapeau, et j’étais sûr d’être passé après. J’ai demandé trois fois à l’équipe qui m’a assuré qu’on l’avait pris et que la séance était finie pour nous. J’étais beaucoup plus rapide car le secteur 1 était mouillé quand j’ai fait mon tour. Ca passait aujourd’hui mais on s’est raté sur toute la séance, c’est embarrassant pour nous. Je devrais remonter demain mais cette séance est très décevante » dit-il dans des propos rapportés par Nextgen-Auto.

«Toute la journée a été chaotique»