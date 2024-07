F1 : Le successeur annoncé d’Ocon répond à Alpine

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le départ d’Esteban Ocon est désormais officiel, Alpine est à la recherche du pilote qui accompagnera Pierre Gasly la saison prochaine, lui qui a prolongé son contrat. En ce sens, l’écurie française aimerait s’attacher les services de Carlos Sainz. Flavio Briatore, nouveau conseiller exécutif d’Alpine, a eu des propos très élogieux à son égard, auxquels a répondu l’Espagnol.

Contraint de quitter Ferrari, qui a décidé de saisir l’opportunité de recruter Lewis Hamilton, Carlos Sainz a le choix pour son avenir. Ce dernier était annoncé dans le viseur de Stake F1 et de Williams, mais Alpine s’est également immiscé dans ce dossier. À la recherche du successeur d’Esteban Ocon, l’écurie française aimerait faire de Carlos Sainz le coéquipier de Pierre Gasly la saison prochaine.

« Nous souhaitons tous l’avoir dans l’équipe »

« C’est incroyable qu’un tel pilote soit encore libre. Il y a beaucoup d’intérêt, même si pour l’instant, pour Alpine, le pilote ne fait pas la différence. Nous devons d’abord réparer la voiture, mais nous souhaitons tous l’avoir dans l’équipe et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour cela. Nous verrons dans les prochains jours. Les résultats récents des deux autres options (Williams F1 et Audi/Stake, ndlr) dont dispose Carlos ne font que plaider en notre faveur », a déclaré Flavio Briatore, nouveau conseiller exécutif d’Alpine.

« Je ne parlerai plus de mon avenir avant d’avoir à faire une annonce »