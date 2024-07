F1 : «J’ai laissé tomber mon équipe», le coéquipier de Verstappen fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Pour Red Bull, tout semble fonctionner de travers depuis quelques Grands Prix. En Autriche, Max Verstappen a terminé cinquième après un accrochage avec Lando Norris, permettant à George Russell de l'emporter. Sergio Pérez n'est lui pas du tout en forme et s'élancera même de la 19ème place à Silverstone ce dimanche. Le pilote mexicain a d'ailleurs fait son mea-culpa.

Les qualifications de Silverstone ont laissé émerger quelques surprises ! Mercedes élancera ses deux pilotes de la première ligne, grâce à la pole position acquise par George Russell. Pour Red Bull, cela risque d'être compliqué avec une quatrième place pour Max Verstappen et surtout une dix-neuvième pour Sergio Pérez...

«J’ai laissé tomber mon équipe entière»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Sergio Pérez s'est montré extrêmement déçu de sa performance en qualifications : « Oui c’est très frustrant, j’ai laissé tomber mon équipe entière. J’étais un des premiers à passer les pneus pluie, je ne savais pas quelle température je devais mettre dedans. En arrivant dans le virage 9, en rétrogradant, l’essieu arrière s’est bloqué et ça m’a sorti. C’était détrempé et j’ai essayé de la garder en ligne mais j’ai perdu la voiture. J’essayais de sortir, mais une fois que vous êtes dans les graviers, c’est dur de faire quoi que ce soit. C’est frustrant et ça fait mal de laisser tomber l’équipe. Surtout car on a eu un très bon week-end et on n’a pas pu montrer tout notre rythme. C’est décevant. »

«Je veux retrouver ma forme le plus tôt possible»