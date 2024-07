F1 : Grosse frayeur chez Ferrari, Leclerc calme tout le monde

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grande perte de vitesse lors des dernières courses, Ferrari a réalisé de bons débuts lors des deux premières séances d’essais libres du Grand Prix de Hongrie ce vendredi. Si Charles Leclerc a interrompu la deuxième séance en raison d’un accident, le Monégasque s’est tout de suite montré très rassurant.

Ferrari doit réagir. Juste derrière Red Bull au cours de la première partie de saison, la Scuderia est repassée derrière McLaren et Mercedes en termes de rythme. L’occasion de refaire le plein de confiance se présente ce week-end en Hongrie, alors que ce vendredi se tenaient les deux premières séances d’essais libres. Et à en croire les premières réactions de Charles Leclerc, la SF-24 se comportait bien sur le Hungaroring, malgré une sortie de piste en EL2.

F1 - GP de Hongrie : Alonso et Sainz dépassés pour un record improbable ? https://t.co/BufRHx9H4E pic.twitter.com/SGgQ1tERYN — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

« Je suis sorti un peu large dans le virage 4 et j’ai perdu la voiture sur le trottoir »

« La voiture se sent plutôt bien jusqu’à présent et nous avons eu une journée plus régulière que lors des derniers week-ends. Je ne veux pas me laisser emporter mais nous semblons bien, derrière McLaren qui semble très forte », a ainsi confié Leclerc dans des propos relayés par Next-Gen Auto. Le Monégasque s’est voulu rassurant quant à son accident : « Je suis sorti un peu large dans le virage 4 et j’ai perdu la voiture sur le trottoir, ce qui heureusement n’a pas causé trop de dégâts, mais suffisamment pour que ma séance soit terminée. Nous allons nous concentrer sur la récupération du kilométrage que nous avons manqué lors des EL3 demain ».

« Je pensais que les dégâts seraient plus élevés »

« Je pensais que les dégâts seraient plus élevés », poursuit Charles Leclerc. « Ce n’était pas énorme mais suffisant pour ne pas continuer la séance, ce qui est toujours problématique. J’ai perdu le contrôle en passant sur le vibreur donc c’était de ma faute ».