F1 : Fiasco pour Gasly et Ocon, Alpine fait des excuses publiques

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été éliminés dès la Q1 ce samedi lors des qualifications du Grand Prix de Hongrie et partiront en fond de grille, Bruno Famin a admis que cela résultait d’une erreur d’Alpine, qui n’a pas fait ressortir ses pilotes. Le directeur d’équipe de l’écurie française a présenté ses excuses à ses pilotes ainsi qu’aux employés d’Alpine.

Bien placés pour atteindre la Q2 avant le drapeau rouge provoqué par Sergio Pérez, Esteban Ocon et Pierre Gasly partiront finalement tout au fond de la grille dimanche lors du Grand Prix de Hongrie. Les deux pilotes n’ont pas mâché leurs mots, dénonçant ouvertement une erreur d’Alpine, qui ne les a pas relancés après la reprise de la séance de qualifications.

F1 - Grand Prix de Hongrie : Verstappen annonce la couleur https://t.co/xpztk59fDf pic.twitter.com/CRjARQGC1L — le10sport (@le10sport) July 20, 2024

« Nous avons fait une grosse erreur »

« Ce qui s'est passé, c'est que nous avions une opportunité intéressante et que nous avons fait une grosse erreur. Nous avons mal évalué la situation », a admis Bruno Famin, dans des propos relayés par Motorsport.com. « Nous pensions que la piste, qui était humide, ne sècherait pas suffisamment pour améliorer les chronos. Nous étions pas mal, prêts à partir pour la Q2 ; nous voulions préserver le train de pneus [tendres] neufs. Et en nous focalisant sur ça, nous avons oublié la situation globale. L'objectif était d'aller en Q2 et là, oui, nous avons fait une erreur. Nous avions une minute pour réagir entre la première amélioration de secteur [en fin de Q1] et la [dernière] possibilité de sortir et nous ne l'avons pas utilisée, et oui, grosse erreur. Nous devons en tirer les leçons, changer nos procédures, peut-être nos décisions, mais nous devons nous assurer que ce genre d'erreur ne se reproduise pas. »

« Je m'excuse d'abord auprès des pilotes, mais aussi auprès de tous ceux qui travaillent dur »

« À la dernière minute, nous avons compris ce qui allait se passer. Mais, oui, vous réalisez que vous avez fait une erreur. Il n'y a rien à faire. Alors battons-nous, battons-nous demain. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais je pense que nous devons réagir en tant qu'équipe, être forts, apprendre, faire de notre mieux, pour réaliser une vraie bonne course à Spa, pour finir sur une bonne note avant la pause estivale », a ajouté Bruno Famin, avant de présenter ses excuses à l’ensemble des employés d’Alpine : « Les erreurs arrivent. Je m'excuse d'abord auprès des pilotes, mais aussi auprès de tous ceux qui travaillent dur à Enstone et à Viry. Vous savez, nous sommes une équipe et nous gagnons ensemble, parfois nous perdons ensemble. Nous progressons ensemble, nous commettons des erreurs ensemble, puis nous travaillons en tant qu'équipe. »