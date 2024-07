F1 - GP de Hongrie : Il va succéder à Lewis Hamilton ?

Arnaud De Kanel

La Grande-Bretagne est en feu dans le paddock. Après les deux succès consécutifs de George Russell et Lewis Hamilton, l’union anglo-saxonne est bien partie pour rafler la mise en Hongrie. En effet, Lando Norris pourrait bien succéder à son homologue vainqueur à huit reprises dans le passé, lui qui a signé le meilleur temps ce samedi.

Petite surprise à Budapest. Alors qu’on pouvait penser que Max Verstappen allait signer une démonstration, un peu moins de deux semaines après le succès surprise de Lewis Hamilton à Silverstone, c’est finalement Lando Norris qui a tiré son épingle du jeu pour signer la pole position en Hongrie. Le pilote McLaren est dans les meilleures dispositions pour signer un premier succès en terre hongroise et devenir le premier britannique vainqueur autre qu’Hamilton depuis 2011 et la victoire de Jenson Button.

Norris en pole en Hongrie

Le Royaume-Uni touche au but en Hongrie. Depuis 2012, aucun autre pilote du royaume que Lewis Hamilton n’a connu la victoire sur le Hungaroring. Auteur de la pole ce samedi au volant de sa McLaren, Lando Norris est bien parti pour succéder au pilote Mercedes. « Je suis très content. Ce n’était pas une qualification facile, des conditions difficiles, mais je suis surtout heureux pour l’équipe, c’est beau de nous voir premier et deuxième sur la grille. Félicitations à l’équipe. On était satisfaits en arrivant, confiants d’avoir une voiture pour nous battre pour la pole, et c’est ce qu’on a fait. C’est du bon travail de l’équipe, on travaille chaque week-end et c’est bien de faire la pole ici. On est dans la meilleure position, quelles que soient les conditions. J’ai hâte, on a les deux voitures en première ligne, on peut contrôler la course, si on reste où l’on est, ça devrait aller. Si je ne gagne pas, ce ne sera pas une bonne journée », a confié Lando Norris. Le Royaume-Uni a donc peut-être enfin trouvé le successeur de Lewis Hamilton en Hongrie.

La grille en Hongrie

1 Lando Norris (McLaren)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Max Verstappen (Red Bull)

4 Carlos Sainz (Ferrari)

5 Lewis Hamilton (Mercedes)

6 Charles Leclerc (Ferrari)

7 Fernando Alonso (Aston Martin)

8 Lance Stroll (Aston Martin)

9 Daniel Ricciardo (VCARB)

10 Yuki Tsunoda (VCARB)

11 Nico Hülkenberg (Haas)

12 Valtteri Bottas (Stake F1)

13 Alex Albon (Williams)

14 Logan Sargeant (Williams)

15 Kevin Magnussen (Haas)

16 Sergio Perez (Red Bull)

17 George Russell (Mercedes)

18 Guanyu Zhou (Stake F1)

19 Esteban Ocon (Alpine)

20 Pierre Gasly (Alpine)