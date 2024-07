F1 - Alpine : La galère continue, mauvaise nouvelle pour Gasly

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, Alpine s’est totalement manqué en qualifications du Grand Prix d’Hongrie, en raison d’une erreur stratégique notable. Éliminés dès la Q1, Esteban Ocon et Pierre Gasly s’élanceront respectivement depuis la 19ème et la 20ème place ce dimanche (15h). Pire, le Normand devra quant à lui s’élancer depuis la voie des stands.

« Ce qui s'est passé, c'est que nous avions une opportunité intéressante et que nous avons fait une grosse erreur ». Voilà comment Bruno Famin, Team Principal d’Alpine, qualifiait la séance de qualifications des siens ce samedi en Hongrie. « Nous avons mal évalué la situation. Nous pensions que la piste, qui était humide, ne sècherait pas suffisamment pour améliorer les chronos. Nous étions pas mal, prêts à partir pour la Q2 ; nous voulions préserver le train de pneus [tendres] neufs. Et en nous focalisant sur ça, nous avons oublié la situation globale. L'objectif était d'aller en Q2 et là, oui, nous avons fait une erreur ».

« L’équipe a tout simplement fait une erreur qui nous coûte très cher »

Ainsi, Pierre Gasly et Esteban Ocon n’ont pas effectué de dernier relais au cours de la Q1, ce qui a précipité leur élimination précoce. Si Ocon partira 19ème, Gasly a quant à lui terminé bon dernier de cette séance de qualifications. Forcément, cela n’a pas plu au pilote normand : « L’équipe a tout simplement fait une erreur qui nous coûte très cher aujourd’hui. Ce sont des choses dont on discutera en interne, mais aujourd’hui ce n’est clairement pas ce qu’il fallait faire », affirmait un Pierre Gasly au micro de Canal + ce samedi après-midi.

Gasly partira depuis la voie des stands

Comme le rapporte l’Equipe ce dimanche, Pierre Gasly s’élancera depuis la voie des stands à 15h du côté du Hungaroring. Et pour cause, tout comme lors du Grand Prix de Grande-Bretagne il y a deux semaines, Alpine a décidé d’effectuer des changements au niveau du moteur du Normand, pénalisant ainsi ce dernier conformément au règlement de la FIA.