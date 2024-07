F1 : Record de folie pour Hamilton, Verstappen dégoûté ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième d'un Grand Prix de Hongrie très agité, Lewis Hamilton confirme sa bonne forme du moment en décrochant le 200e podium de sa carrière. Un record, qui lui appartenait déjà, qu'il porte à un niveau qu'il semble désormais difficile à atteindre. Même Max Verstappen, quatrième de ce classement avec 107 podiums en carrière, paraît relégué à bonne distance du septuple champion du monde.

En grande forme depuis quelques courses, Lewis Hamilton semble avoir retrouvé ses sensations. Sa victoire à domicile à Silverstone avait donné le ton lors du précédent Grand Prix, et le septuple champion du monde s'est encore distingué dimanche sur un autre circuit qu'il affectionne tout particulièrement : le Hungaroring. En Hongrie, le pilote Mercedes a effectivement terminé à la troisième place, décrochant ainsi le 200e podium de sa carrière.

200 podiums pour Hamilton

Il s'agit évidemment d'un record que Lewis Hamilton détenait déjà depuis longtemps, mais qu'il ne cesse d'améliorer puisqu'il vient d'enchaîner quatre podiums de suite. Mais évidemment, la barre des 200 podiums est symbolique puisqu'il est le premier à la franchir. Au total, dans sa carrière son ratio est très impressionnant puisque le septuple champion du monde a terminé 57,97% de ses courses sur le podium. Dans l'histoire de la F1, seuls Juan Manuel Fangio (68,63%) et Giuseppe Farina (60,61%) font mieux, mais avec beaucoup moins de courses au compteur et seulement respectivement 35 et 20 podiums. Par conséquent, compte tenu de la longévité de Lewis Hamilton, cela rend son ratio encore plus impressionnant. Même Max Verstappen devrait avoir du mal à battre le record de son rival. Depuis Silverstone, le pilote Red Bull devance d'une unités Fernando Alonso et Alain Prost, qui comptent chacun 106 podiums, et se rapproche de Sebastian Vettel (122) et Michael Schumacher (155). Mais avec un ratio de 54,04% de courses terminées dans les trois premiers, le Néerlandais va rapidement devoir hausser le rythme pour espérer rattraper Lewis Hamilton. Et pourtant, ce n'est clairement pas la tendance actuelle. L'ultra-domination de Red Bull et de Max Verstappen s'estompe, ce qui ne facilitera pas les choses pour le triple champion du monde. D'autant que dans le même temps, Lewis Hamilton a repris du poil de la bête.

Hamilton jubile après le GP de Hongrie

Après le Grand Prix de Hongrie, Lewis Hamilton n'a d'ailleurs pas caché sa joie d'avoir décroché un 200e podium en carrière : « Merci à cet incroyable public et énormes félicitations à McLaren pour ce doublé. C’est ma famille originale et je suis heureux de les voir revenir aux avant-postes. Pour nous, l’équipe a fait un super travail pour pousser la voiture. Nous n’avions pas le rythme des McLaren ni des Red Bull mais on s’est accrochés et on a fait durer les pneus. La bataille qu’on a eu à la fin de la course m’a fait dresser les poils, mais c’était la course automobile. Merci à l’équipe ». Nul doute que le septuple champion du monde aura l'opportunité d'améliore encore son record d'ici la fin de la saison.