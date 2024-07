F1 : Verstappen puni, il annonce du lourd

Jean de Teyssière

Ce week-end aura lieu le 14ème Grand Prix de la saison, en Belgique. Sur le circuit de Spa, Red Bull et Max Verstappen voudront certainement renouer avec la victoire, puisque cela fait désormais trois courses consécutives non remportées par l’écurie autrichienne. Et si Max Verstappen a concédé dix places de pénalité, il reste pourtant optimiste.

Aucune course remportée par Red Bull sur les trois derniers Grands Prix. Il faut remonter à l’année 2021 pour revoir une telle chose et l’enchaînement Grand Prix d’Italie, Russie et Turquie. Ce week-end, en Belgique, une réaction des Red Bull est donc attendue.

10 places de pénalité pour Verstappen

Ce week-end, la Formule 1 posera ses valises en Belgique sur le circuit de Spa. Max Verstappen sait déjà que son week-end risque d’être compliqué avec une pénalité de 10 places concédée. La raison est simple : il aura un nouveau moteur pour la cinquième fois de la saison et dépassera le quota autorisé d’un moteur. En 2022, il avait aussi été pénalisé de 10 places pour cette raison, ce qui ne l’avait pas empêché de prendre la tête au bout de 12 tours…

«Obtenir le meilleur résultat possible»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Max Verstappen reste optimiste pour le Grand Prix de Belgique, malgré la pénalité : « Spa a toujours été mon circuit préféré, avec ses virages rapides et ses nombreuses possibilités de dépassement. Les fans sont également formidables et nous recevons beaucoup de soutien là-bas. La Hongrie a été une course délicate et un week-end à oublier pour aller de l’avant. Nous avons travaillé en tant qu’équipe pour optimiser nos performances et tirer le meilleur parti possible de la voiture. Bien sûr, la météo rend les choses un peu plus imprévisibles, mais nous verrons ce que la course nous réserve. L’équipe a travaillé très dur et, comme il s’agit de la dernière course avant la pause estivale, nous sommes impatients de prendre un repos bien mérité et nous voulons revenir plus forts ; pour ce week-end, nous allons essayer d’obtenir le meilleur résultat possible. »