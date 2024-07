F1 : «Très en colère», Max Verstappen se fait calmer chez Red Bull

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Seulement cinquième du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a passé quasiment l'intégralité de la course à se plaindre de la stratégie de son équipe ou encore de son rythme en course. Helmut Marko a confirmé que le Néerlandais était très en colère et qu'il avait fallu calmer après le GP.

« Je suis agacé ». Après sa cinquième place au Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen n'a pas caché sa frustration, confirmant le ressenti durant la course. Le triple champion du monde avait effectivement passé une bonne partie de son temps à râler à la radio, se plaignant de son rythme mais également de la stratégie de Red Bull. Une colère qui s'est ressentie dans son pilotage comme en témoigne son accrochage avec Lewis Hamilton. Et après la course, Helmut Marko a confirmé qu'il avait fallu calmer Max Verstappen.

F1 : «Je suis agacé», Verstappen en remet une couche sur Red Bull https://t.co/ChHJkJd5ZX pic.twitter.com/fIkhEjQ73L — le10sport (@le10sport) July 23, 2024

«Max est vraiment très en colère»

« Max Verstappen s’est montré plutôt susceptible ce week-end, et bien sûr, il n’a pas fallu longtemps pour que les critiques surgissent - ce qui n’est pas étonnant, étant donné qu’il passe la moitié de la nuit à jouer à des simulations de course. Nous avons convenu avec Max depuis qu’il ne ferait plus de simulateur aussi tard. Mais le vrai souci, c’est qu’il attendait plus de la mise à niveau, comme nous », confie le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Les esprits se calmeront à nouveau»

« Max est vraiment très en colère. Nous devons maintenant nous assurer que son humeur s’améliore à nouveau. Notre voiture doit à nouveau s’améliorer. Malheureusement, les mises à jour n’ont pas fonctionné comme nous le voulions. Il s’agit donc d’améliorer à nouveau la voiture et de donner à Max un bon feeling. Ensuite, il n’aura aucune raison de penser à un changement d’équipe. Les esprits se calmeront à nouveau. C’est le meilleur pilote de Formule 1. Il fait la différence. Il sait aussi que nous le savons », ajoute Helmut Marko.