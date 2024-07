F1 - Red Bull : Verstappen pousse un nouveau coup de gueule !

Pierrick Levallet

Le Grand Prix de Hongrie ne s’est pas déroulé comme prévu pour Max Verstappen. Cinquième, le pilote de Red Bull a assisté impuissant à la victoire d’Oscar Piastri. Le Néerlandais a d’ailleurs paru plutôt tendu, comme l’ont prouvé ses messages radio agressifs. Le triple champion du monde, qui a essuyé quelques critiques, a répondu cash à ses détracteurs.

Rien ne va plus chez Red Bull ces derniers temps. Après l’Autriche et la Grande-Bretagne, c’est le Grand Prix de Hongrie qui a échappé à l’écurie autrichienne. Max Verstappen, cinquième, a assisté impuissant à la première victoire en carrière d’Oscar Piastri. L’Australien, talonné par Lando Norris, a rapporté de précieux points pour McLaren dans la course au championnat constructeur. Max Verstappen, lui, est apparu plutôt tendu.

Verstappen très tendu en Hongrie

Le triple champion du monde a notamment lancé des messages assez agressifs à son ingénieur à sa radio. Max Verstappen semblait très mécontent, surtout après son accrochage avec Lewis Hamilton. Le Néerlandais a alors été très sévèrement critiqué par certains. Le pilote de 26 ans a donc mis les choses au clair en poussant un gros coup de gueule.

«Je ne m’attends pas à ce que cela change»

« Si vous n’aimez pas mon langage, alors baissez le volume. Ne m’écoutez pas. Je suis très motivé par le succès, je pense l’avoir déjà prouvé, je veux toujours optimiser les choses, maintenant les gens peuvent argumenter sur le fait que je suis trop loquace à la radio, mais c’est leur opinion. Mon opinion est qu’il faut dire les choses au moment opportun pour peut-être aussi essayer de forcer le deuxième arrêt au stand à être un peu différent, c’est comme ça que ça se passe. Nous sommes très ouverts d’esprit, très critiques les uns envers les autres, cela a très bien fonctionné pour nous jusqu’à maintenant donc je ne m’attends pas à ce que cela change » a lâché Max Verstappen dans des propos rapportés par NextGen-Auto.