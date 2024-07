F1 - GP de Belgique : Verstappen va égaler deux légendes ?

Arnaud De Kanel

Une semaine après la victoire d’Oscar Piastri en Hongrie, le paddock fait escale en Belgique. Vainqueur des trois dernières éditions, Max Verstappen pourrait réaliser un quadruplé tout simplement historique qui lui permettrait d’égaler deux monstres sacrés de la discipline. Mais le Néerlandais est condamné à l’exploit puisqu’il est pénalisé de dix places.

La Formule 1 réserve son lot de surprises cette année. Après que Lando Norris ait débloqué son compteur, que Lewis Hamilton ait retrouvé le chemin de la victoire, c’est Oscar Piastri qui a crée la sensation la semaine passée en triomphant en Hongrie. La grande forme de ces trois pilotes complique encore plus la tâche de Max Verstappen qui est malgré tout aux portes d’une performance légendaire à Spa.

Une quatrième victoire historique pour Verstappen ?

Le triple champion du monde en titre reste sur trois victoires consécutives en Belgique. Dans l’histoire, seuls Jim Clark et Ayrton Senna ont réussi à l’emporter quatre fois consécutivement. Max Verstappen espère forcément briller et rejoindre ces deux légendes même si ça ne sera pas simple. « Spa a toujours été mon circuit préféré, avec ses virages rapides et ses nombreuses possibilités de dépassement. Les fans sont également formidables et nous recevons beaucoup de soutien là-bas. La Hongrie a été une course délicate et un week-end à oublier pour aller de l’avant. L’équipe a travaillé très dur et, comme il s’agit de la dernière course avant la pause estivale, nous sommes impatients de prendre un repos bien mérité et nous voulons revenir plus forts ; pour ce week-end, nous allons essayer d’obtenir le meilleur résultat possible », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

Les pilotes devront couvrir les 308,052 km de course, soit 44 tours de 7,004 km sur le circuit de Spa-Francorchamps et ses 19 virages. Les premiers tours de piste s'effectueront ce vendredi dès 13h30 avec la première séance d'essais libres, suivie de la seconde à 17h, toutes les deux diffusées sur Canal+ Sport. Samedi, se tiendra la troisième et dernière séance d'essais libres à 12h30, suivie des qualifications à 16h. Enfin, le départ du Grand Prix de Belgique sera donné dimanche à 15h sur Canal+.

Le programme complet à Spa

- Vendredi 26 juillet

13h30 - 14h30 : Essais Libres 1 (Canal+ Sport)

17h00 - 18h00 : Essais Libres 2 (Canal+ Sport)

- Samedi 27 juillet

12h30 - 13h30 : Essais Libres 3 (Canal+ Sport)

16h00 - 17h00 : Qualifications (Canal+ Sport)

- Dimanche 28 juillet

15h00 : Départ du Grand Prix (Canal+)