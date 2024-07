Formule 1 - Alpine : Ocon justifie son transfert chez Haas

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a été officialisé ces dernières semaines, Esteban Ocon vit actuellement ses derniers moments chez Alpine. En effet, le coéquipier de Pierre Gasly ne continuera pas la saison prochaine au sein de l’écurie française. Sa destination a d’ailleurs déjà été annoncé puisqu’il évoluera chez Haas à compter de la saison 2025. Un transfert sur lequel s’est exprimé Esteban Ocon.

Alors que la saison 2024 de Formule 1 n’est pas encore terminée, on connait déjà certains mouvements en vue de la prochaine saison. Ça avait notamment débuté avec le bombe de la signature de Lewis Hamilton chez Ferrari. Un autre mouvement a également été officialisé, celui d’Esteban Ocon. Le Français n’a pas été conservé par Alpine et c’est chez Haas qu’il va poursuivre sa carrière.

Pourquoi rejoindre Haas ?

Esteban Ocon sera donc au volant d’une Haas en 2025. Pour L’Equipe, le futur ex-pilote Alpine est revenu sur ce transfert, expliquant alors : « Qu'est ce qui m'a décidé ? Plein de choses. Depuis qu'Ayao (Komatsu, nouveau team principal) a repris le projet, j'étais intéressé. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a beaucoup d'expérience dans le sport automobile et en F1. Et c'est quelqu'un qui sait comment faire fonctionner une équipe, gérer une équipe d'ingénieurs même, parce qu'il l'a été. C'est quelqu'un qui vient du terrain et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé quand je suis arrivé en Formule et qui m'a marqué tout simplement dès le début. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que c'est une équipe avec 300 personnes pour l'instant qui performent mieux que d'autres qui comptent le double voire le triple d'employés, ce qui est loin d'être négligeable. Et ça aussi, c'est clairement impressionnant. Enfin, ils ont un projet pour le futur avec des ambitions ».

« On a fait trois ou quatre rendez-vous pour discuter de plein de choses »

« J’ai facilement été convaincu ? On a fait trois ou quatre rendez-vous pour discuter de plein de choses. Mais j'étais déjà quasiment convaincu dès le premier. De toutes les options qu'il y avait sur la table, c'était de loin la plus intéressante. Cela me rappelle l'époque où j'étais chez Force India, ces petites équipes qui font de belles choses. Il y a vraiment une personne qui décide et cela compte dans plein de choix techniques. Il n'y a pas 36 000 personnes en haut à qui demander la validation. On n'est pas face à un truc qu'on demande et où l'on te répond : « C'est pas fait parce que le gars il est parti en vacances » », a précisé Esteban Ocon.