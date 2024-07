F1 : Calvaire pour Alpine, Gasly annonce la couleur

Pierrick Levallet

Alors qu’Alpine semblait avoir enfin trouvé la solution pour sortir de son calvaire, l’écurie française est retombée dans ses travers. Le Grand Prix de Hongrie ne s’est pas déroulé comme prévu, Pierre Gasly ayant notamment été contraint à l’abandon. Le pilote français a néanmoins fait savoir qu’il attendait un meilleur résultat dès le Grand Prix de Belgique.

Les deux derniers Grands Prix ont viré au fiasco pour Alpine. Alors que l’écurie française semblait avoir trouvé la solution pour sortir de son calvaire, l’équipe a replongé dans ses travers. Pierre Gasly a été contraint à l’abandon en Hongrie, tandis qu’Esteban Ocon a terminé à la 18e avec un tour de retard sur Oscar Piastri. Pierre Gasly a malgré tout fait savoir qu’Alpine visait un meilleur résultat dès le Grand Prix de Belgique.

F1 - Alpine : La galère continue, mauvaise nouvelle pour Gasly https://t.co/EOV800agQg pic.twitter.com/rX1DWWmfJZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2024

«Nous visons un meilleur week-end à Spa»

« Les deux dernières courses ont été difficiles, avec l’impossibilité de prendre le départ à Silverstone et le problème mécanique du week-end dernier [problème hydraulique en course]. Nous voulons terminer la première partie de l’année - qui a été difficile - de la meilleure façon possible, et ce circuit est assez différent des derniers, donc nous espérons que ce week-end sera bon. Nous visons un meilleur week-end à Spa avant de nous plonger dans la trêve estivale » a d’abord expliqué le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par F1 Only.

«Notre situation est bien meilleure qu’à Bahreïn»

« Nous y avions été performants l’an dernier en terminant troisièmes du Sprint, un résultat incroyable. Cette fois, le format sera classique, et nous sommes incroyablement déterminés à faire de notre mieux après les rendez-vous précédents compliqués. La première moitié de saison a été difficile pour tout le monde, à l’usine et en piste, mais notre situation est bien meilleure qu’à Bahreïn, et nous pouvons encore progresser » a ensuite ajouté Pierre Gasly. À suivre...