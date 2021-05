Formule 1

Formule 1 : Ocon pour remplacer Bottas ? La réponse de Mercedes !

Publié le 9 mai 2021 à 13h35 par T.M.

Gardant un lien avec Mercedes, Esteban Ocon pourrait être une option pour remplacer Valtteri Bottas en 2022. Une option évoquée par Toto Wolff.

Ce dimanche, Esteban Ocon partira de la 5ème position lors du Grand Prix de Barcelone. Au volant de sa monoplace, le pilote Alpine réalise d’excellentes performances lors de ce début de saison 2021. De bon augure pour l’avenir du Français, qui pourrait pourquoi pas voir s’ouvrir certaines portes prestigieuses. En effet, Ocon garde un lien avec Mercedes et alors que Valtteri Bottas ne devrait plus être le coéquipier de Lewis Hamilton la saison prochaine, le baquet vacant pourrait donc lui revenir.

« A Alpine et Esteban de décider ensemble »