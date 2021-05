Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon s'enflamme pour Alpine !

Publié le 8 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Sixième lors des qualifications du Grand Prix de Portimao, Estaban Ocon a fait encore mieux en Espagne puisqu’il partira de la cinquième position sur la grille de départ. Il est revenu sur cette performance et sur les capacités de la monoplace d'Alpine.

Esteban Ocon s’affirme de plus en plus cette saison. Arrivé en Formule 1 en 2016 chez Manor Racing, l’expérience accumulée depuis par le Français lui permet de commencer à obtenir des résultats intéressants. Après avoir terminé 6e des qualifications du Grand Prix de Portimao, le pilote Alpine, propriété de Renault, a fait encore mieux avec une 5e place lors des qualifications du Grand Prix d’Espagne.

« On confirme les progrès »