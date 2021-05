Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton ouvre déjà la porte à une prolongation !

Publié le 10 mai 2021 à 15h35 par T.M.

Cet hiver, Lewis Hamilton n’a prolongé que d’une saison avec Mercedes. Et pour éviter de se retrouver à nouveau dans une situation compliquée, le Britannique veut prendre les devants.

En tête du championnat du monde, Lewis Hamilton est bien parti dans sa quête d’un 8ème titre de champion du monde. Malgré cela, l’incertitude plane toujours concernant l’avenir du pilote Mercedes, qui n’a prolongé que d’une saison cet hiver. Et l’incertitude avait longtemps plané autour de la signature de Lewis Hamilton. Finalement, au terme d’un long feuilleton, le Britannique avait trouvé un accord avec Mercedes, mais aujourd’hui, il ne veut plus se retrouver dans la même situation.

« Nous devons commencer à discuter et étudier les possibilités »