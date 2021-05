Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen après le Grand Prix d’Espagne !

Publié le 9 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Après sa 2ème place ce dimanche lors du Grand Prix d’Espagne, Max Verstappen s’est exprimé sur son week-end à Barcelone et s’est dit forcément déçu de ne pas avoir pu gagner.

Le pilote star de chez Red Bull, Max Verstappen, a terminé ce dimanche à la seconde place du Grand Prix d’Espagne. Le Néerlandais pourtant en confiance lors des qualifications à Barcelone, s’est exprimé sur ce résultat mitigé. Cette 2ème place lui permet quand même de rester proche de son rival Lewis Hamilton au classement général, mais elle met une nouvelle fois en lumière le retard que possède son écurie sur les Mercedes. Max Verstappen s’est exprimé sur ce sentiment de domination de Mercedes et sur les progrès que doit faire Red Bull pour espérer concurrencer Lewis Hamilton.

« On manquait clairement de rythme, j’ai fait tout ce que j’ai pu »