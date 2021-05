Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Max Verstappen après les qualifications en Espagne !

Publié le 8 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

Max Verstappen partira de la deuxième place sur la grille de départ lors du Grand Prix d’Espagne. Il se place entre les deux Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le pilote Red Bull Max Verstappen continue son bon début de saison. Après sa victoire lors du Grand Prix d’Emilie-Romagne et ses deux deuxièmes places au Bahreïn et au Portugal, le Néerlandais a signé le deuxième temps des qualifications du Grand Prix d’Espagne. Il se place derrière Lewis Hamilton mais devant Valtteri Bottas, sur un circuit qui réussit généralement bien aux Mercedes.

Le seul à pouvoir embêter les Mercedes