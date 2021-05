Formule 1

Formule 1 : Face à Hamilton, Red Bull croit toujours au titre pour Verstappen !

Publié le 11 mai 2021 à 12h35 par A.M.

Malgré l'avantage pris par Lewis Hamilton au classement général, Helmut Marko est convaincu que Max Verstappen est encore en mesure d'inverser la tendance.

Bien que Red Bull et Max Verstappen semblaient avoir pris l'ascendant sur Mercedes et Lewis Hamilton, le septuple Champion du monde et son écurie ont fait preuve de toutes leurs qualités à Barcelone. Grâce à une stratégie osée, mais très efficace, le Britannique s'est effectivement imposé en Espagne devant Max Verstappen pourtant longtemps leader de la course. Au classement général, Lewis Hamilton, qui a remporté trois des quatre premiers Grands Prix de la saison, possède désormais 14 points d'avance sur Max Verstappen. Pas de quoi effrayer Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes pilotes de Red Bull.

«Il y a encore une bonne chance»